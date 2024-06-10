Премьер Фицо и его партия потерпели поражение на выборах в Европарламент

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его партия Smer потерпели поражение на выборах в Европарламент, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении The Slovak Spectator.

Либеральная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) набрала 27,8% голосов на выборах в Европарламент. Это дает партии шесть мест.

Партия Фицо Smer набирает 24,8% голосов и обеспечивает пять мест из 720 членов.

Как сообщалось, 5 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 5 июня, впервые выступил с заявлением о покушении на него.