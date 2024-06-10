ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 51 артсистему и самолет

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 190 оккупантов, поразили вражеский самолет, 51 артиллерийскую систему и 10 танков, сообщает Украинская правда.

Об это сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

личного состава − около 519 750 (+1 190) человек,

танков − 7 879 (+10) ед,

боевых бронированных машин − 15 144 (+13) ед,

артиллерийских систем − 13 644 (+51) ед,

РСЗО − 1 098 (+1) ед,

средств ПВО − 837 (+1) ед,

самолетов − 358 (+1) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 010 (+28) ед,

крылатых ракет − 2 278 (+1) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 18 618 (+56) ед,

специальной техники − 2 267 (+14) ед.

Данные уточняются.