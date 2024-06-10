ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 51 артсистему и самолет
Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 190 оккупантов, поразили вражеский самолет, 51 артиллерийскую систему и 10 танков, сообщает Украинская правда.
Об это сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава − около 519 750 (+1 190) человек,
- танков − 7 879 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 15 144 (+13) ед,
- артиллерийских систем − 13 644 (+51) ед,
- РСЗО − 1 098 (+1) ед,
- средств ПВО − 837 (+1) ед,
- самолетов − 358 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 010 (+28) ед,
- крылатых ракет − 2 278 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 618 (+56) ед,
- специальной техники − 2 267 (+14) ед.
Данные уточняются.