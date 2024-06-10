Кадыров заявил о захвате села на Сумщине: в общине опровергли
Информация российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
"В Рыжевке на Сумщине нет российских войск", - сказал он в комментарии "Суспільному".
Вечером в воскресенье, 9 июня, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации населенного пункта российскими войсками. Его заявление растиражировали российские СМИ.
Непростая "серая зона"
По данным аналитиков DeepState, Рыжевка в Сумской области фактически находится в "серой зоне", на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
Ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения.
"Наших там практически не было, а село является серяком, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволом по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Рыжевка расположена за рекой и фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области.
"Большой целесообразности бросать туда силы - нет, ведь в таком случае нужно контролировать и Теткино. Планирует ли враг провести аналогичную как возле Волчанска операцию - планирует. Сделает ли он это - покажет время", - отметили аналитики.
По их мнению, такие движения российских оккупантов способны оттягивать украинские резервы с других направлений, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.