Кадыров заявил о захвате села на Сумщине: в общине опровергли

Информация российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"В Рыжевке на Сумщине нет российских войск" , - сказал он в комментарии "Суспільному".

Вечером в воскресенье, 9 июня, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации населенного пункта российскими войсками. Его заявление растиражировали российские СМИ.

Непростая "серая зона"

По данным аналитиков DeepState, Рыжевка в Сумской области фактически находится в "серой зоне", на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения.

"Наших там практически не было, а село является серяком, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволом по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рыжевка расположена за рекой и фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области.

"Большой целесообразности бросать туда силы - нет, ведь в таком случае нужно контролировать и Теткино. Планирует ли враг провести аналогичную как возле Волчанска операцию - планирует. Сделает ли он это - покажет время" , - отметили аналитики.

По их мнению, такие движения российских оккупантов способны оттягивать украинские резервы с других направлений, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.