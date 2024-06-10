Минэкономики: Газ в Украине подорожал после снижения цен в течение полугода

Фактическая цена реализации газа в Украине в мае 2024 года выросли на 12,0% до 12 460 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Министерства экономики.

Таким образом, газ подорожал после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в мае прошлого года (11 164 гривен).

Прогноз цены

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 370 долларов за тысячу кубометров (15 тысяч гривен).

НБУ прогнозирует, что цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно падать благодаря увеличению производства сжиженного газ (СПГ), прежде всего в США и Катаре. Также на цены повлияют поставки российского более дешевого газа в Китай и Индию, что снизит конкуренцию за СПГ со стороны стран Азии.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2024 году цены упадут на 26,8% до 340,8 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 12,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.

Отметим, цена газа для населения в Украине остается неизменной - 7,96 тысячи гривен за тысячу кубометров (с НДС), пока действует мораторий на повышение тарифов на газ.