Россияне заявили об атаке дронов на Курскую область: повреждены админздания

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего повреждены два админзадния, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Смирнов в Telegram.

"Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево".

Вр.и.о. губернатора уверяет, что пострадавших нет.

По его словам, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".