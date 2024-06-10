В Польше антиукраинская "Конфедерация" получила рекордный результат на выборах
По результатам выборов в Европарламент в Польше партия действующего премьера Дональда Туска с незначительным отрывом обошла предыдущую партию власти "Право и справедливость", а третье место заняла ультраправая и антиукраинская "Конфедерация", сообщает Европейская правда.
Результаты выборов появились утром в понедельник. "Гражданская коалиция" Туска получает 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, "ПиС" – 36,16%.
Антиукраинская "Конфедерация" получила свой лучший результат на евровыборах – 12,08%. С этими результатами партия может получить в Европарламенте шесть мест.
Такой результат подтвердил тенденцию роста популярности этой политсилы, которая наблюдалась в последнее время. В марте их готовы были бы поддержать 13% опрошенных.
Блок "Третий путь" получил 6,91%, "Левица" – 6,3%.
Эти результаты почти не отличаются от экзитполов.
Явка на евровыборах в Польше составила 40,65% голосов.
Напомним, в следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.