В правительстве Германии обещают не подталкивать украинцев к возвращению домой

Министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце исключает подталкивание украинцев с временной защитой к возвращению домой, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel.

Шульце сказала, что Германия не планирует политику поощрения украинцев к возвращению домой. Ее слова приводят в контексте того, что в Украине начала ощущаться нехватка рабочей силы.

"Хотят ли они возвращаться на родину – это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют... Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", – прокомментировала она в интервью группе немецких изданий.

Шульце добавила, что, конечно же, возвращение украинцев домой из-за границы могло бы поспособствовать решению проблемы, но добавила, что еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

Месяц назад федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут и дальше оставаться в Германии.

Напомним, в Чехии в начале июня стартовал пилотный проект по поддержке возвращения украинцев домой.