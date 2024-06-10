Сколько украинцев доверяют Зеленскому и допустима ли критика во время войны: опрос

По состоянию на конец мая 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев, из них полностью доверяют - 21%, скорее - 38%. Не доверяют 36% респондентов, из них совсем - 22%, скорее - 14%, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Большинство украинцев (63%) считают, что критика отдельных действий власти должна быть либо быть в конструктивных рамках, не расшатывающих ситуацию в стране (50%), либо вообще сейчас не стоит допускать критику (13%). В то же время треть украинцев (31%) считают, что уже сейчас критика должна быть жесткой и бескомпромиссной. Остальные 5% не смогли определились со своим мнением.

Среди доверяющих президенту 76-77% считают, что критика должна быть в конструктивных рамках или отсутствовать (против 18-20%, которые говорят о жесткой бескомпромиссной критике).

Среди тех, кто совсем не доверяет президенту большинство (62%) считают, что критика должна быть жесткой и бескомпромиссной. Среди тех, кто скорее не доверяет большинство (59%), настаивают на конструктивных рамках для критики (или вообще против нее). Поддерживают жесткую бескомпромиссную критику около трети (39%).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, результаты опроса показывают, что украинцы преимущественно занимают достаточно прагматическую и оправданную позицию.

"Да, представители власти не должны иметь "иммунитет" от критики на фоне полномасштабной войны. И в то же время оппозиционные политики, критически настроенные журналисты и общественные активисты не должны своей деятельностью разрушать стабильность и расшатывать ситуацию" , - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (57%) считают, что Украина скорее или полностью является демократической. В то же время 14% заявили, что Украина скорее или полностью диктаторская. Еще 27% респондентов считают, что Украина в то же время является в равной степени диктаторской и демократической страной.