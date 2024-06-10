На Сумщине восстановлено энергоснабжение всех потребителей, обесточенных ночью

Энергоснабжение потребителей на Сумщине восстановлено в полном объеме, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ночью, по техническим причинам, действием защиты дважды отключался один из энергообъектов на Сумщине. На Сумщине действовали аварийные отключения. По состоянию на 09:30 энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Причины отключений выясняются, работают ремонтные бригады" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 10 населенных пунктов в Черкасской и Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания 470 населенных пунктов.

Напомним:

В ночь на 10 июня на Сумщине выключался объект энергетической инфраструктуры, из-за чего обесточивались потребители города Сумы. В регионе ввели аварийные отключения.

Утром 10 июня российская армия обстреляла Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области.