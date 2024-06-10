Экс-нардеп получил 12 лет тюрьмы за оправдание агрессии РФ и мошенничество

К 12 годам лишения свободы приговорили заочно нардепа IV-VIII созывов Дмитрия Святаша за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, УП.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор народному депутату Украины IV-VIII созывов, который с 2019 года находится в РФ".

В прокуратуре не называют имя осужденного, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Святаше.

Указано, что в суде прокурор доказал: бывший народный депутат в течение 2022 года опубликовал на своей странице в Facebook сообщения, содержащие нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины и призвал жителей временно оккупированных территории соглашаться на сотрудничество с оккупантами.

При этом в течение 2008-2014 годов обвиняемый был бенефициаром группы предприятий, которые занимались сборкой и продажей автомобилей из России. Прикрываясь финансовым кризисом 2008 года, он оформил в банке кредитную линию на более 50 млн долларов США и не вернул в целом почти 2,2 млрд гривен.

Приговором Печерского районного суда Киева экс-нардеп признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство происходило порядке in absentia в отсутствие обвиняемого, но с участием защитника по договору с обвиняемым.