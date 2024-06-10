На фронте за минувшие сутки почти 100 столкновений – сводка Генштаба

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. С начала 10 июня произошло 38 столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.30 10 июня.

В общей сложности, за минувшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 94 авиаудара (в частности, с применением 80 КАБов), задействовал 33 дрона-камикадзе, 1411 FPV – дронов, совершил более 4400 обстрелов, в том числе 101 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава и техники, три средства ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, одну РЛС и один склад с боеприпасами.

С начала этих суток уже произошло 38 боевых столкновений. Захватчики нанесли 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Черниговском и Сумском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Ситуация под контролем сил обороны.

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убиты и ранены, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении нашими защитниками успешно отражены семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении потерпели неудачу три попытки российского агрессора приблизиться к нашим позициям в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потери позиций не допущены.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки окупантов в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 269 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и три автомобиля. Поврежден танк, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток российские войска десять раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой близ Константиновки.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе села Копани. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отразили одну атаку российских захватчиков севернее Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.