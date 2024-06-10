В Полтавской области задержали вооруженную банду: готовили убийства

Правоохранители в Полтавской области задержали участников вооруженной банды, готовивших убийство полицейского и местного депутата. Также они занимались вымогательством несуществующих долгов с граждан, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Кроме того, полицейские доказали причастность семерых фигурантов к убийству жителя Кременчуга и покушению на еще одного местного жителя" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, организовал деятельность вооруженной банды 48-летний уголовный авторитет. Одним из ее участников стал 22-летний родной сын "лидера", который и должен был совершить убийство.

"В начале февраля 2024 полицейские обезвредили деятельность банды и задержали ее участников" , - отметили в Нацполиции.

Фото: задержание участников вооруженной банды в Полтавской области (t.me/UA_National_Police)

Задержание банд в Украине

Напомним, в октябре 2023 года была разоблачена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов в Одесской области.

Позже стало известно о том, что правоохранители задержали банду "черных оружейников", продававших криминалитету трофейное вооружение.