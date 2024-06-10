С начала года количество дел о банкротстве возросло в 2,2 раза – "Опендатабот"

С начала года 343 украинца подали в суд, чтобы их сочли неплатежеспособными. Количество дел о банкротстве людей возросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. К слову, за весь прошлый год этот статус приобрели 575 человек.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд. Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей. С тех пор количество людей, желающих признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

Всего за все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот — в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Треть банкротов старше 45 лет — 38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет — всего 3,7%.

Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

Напомним, Верховная Рада разрешила физическим лицам приобретать статус банкрота еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работу уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.