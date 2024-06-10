Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Начал день с доклада главкома - с подробностями по всем направлениям.

Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать.

Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать.

Донецкая область: тяжелее всего. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.

Южные направления: ситуация в целом без изменений. Продолжаем усиливать позиции".