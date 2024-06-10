Генштаб: Силы обороны поразили зенитные ракатные девизионы РФ в Крыму

Ночью защитники поразили зенитный ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два зенитных ракетных дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории, что в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории...

Благодаря удачной боевой работе сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери".

В Генштабе добавили, что российские оккупанты не смогли перехватить ни одну из выпущенных ракет

После ударов украинских ракетчиков в указанных районах зафиксировали немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме того, во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ началась дальнейшая детонация боекомплектов.