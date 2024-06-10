В Чехии на выборах в Европарламент победила популистская оппозиционная партия

Партия бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оказалась победителем выборов в Европарламент, получив более 26% голосов, сообщает Европейская правда.

Политсила Бабиша ANO улучшила результат по сравнению с выборами 2019 года и со своими 26,1% получит на один мандат больше – всего семь.

Блок "Вместе", в который входят Гражданская демократическая партия (ODS), KDU-ČSL и TOP 09 – члены нынешней правящей коалиции вместе с "Пиратской партией" – по результатам выборов получит шесть мест в Европарламенте, хотя надеялся на победу.

"Пиратская партия" с 6,2% сохранит свой единственный мандат.

Блок "умеренных евроскептиков" Písaha a Motoristé с 10.26% голосов получает два мандата.

Левый блок Stačilo! ("Хватит!") набрал 9,56%.

Либералы STAN получили 8,7%, блок евроскептиков SPD a Trikolora – 5,73% и будут иметь по одному мандату.

Всего 10 из 14 чешских евродепутатов, которые уже есть в Европарламенте, смогли переизбраться.

Напомним, во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил досрочные парламентские выборы после разгромной победы правопопулистов.

А в Финляндии, наоборот, правопопулистские "Настоящие финны", которые входят в правительственную коалицию, получили неожиданно плохой результат, а „Левые" впечатляюще нарастили поддержку.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.