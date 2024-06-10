В Генштабе прокомментировали ситуацию в Рыжевке на Сумщине

Из-за специфики расположения российские диверсанты иногда могут оперировать в районе села Рыжевка Сумской области. Впрочем, Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сейчас ситуация в селе контролируемая, а вбросы о якобы присутствии российских войск в населенном пункте - не соответствует действительности. Рыжевка контролируется Украиной.

Вчера, 9 июня, на одном из зданий якобы появилась российский флаг, который враг предварительно заминировал.

"И поэтому с применением дронов, новейших технологий было разминировано, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения" , - добавил Ковалев.

Село расположено в полосе государственной границы. Напротив него есть российский пресловутый поселок Теткино. От территории Украины Рыжевка удалена рекой Сейм и лесами. Это позволяет иногда вражеским диверсантам оперировать в этом районе. В то же время Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

В частности, в полосе также проходит эвакуация населения.