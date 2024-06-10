Нефтяной танкер РФ совершил тайную перегрузку вблизи Сингапура – СМИ

Первый российский нефтяной танкер, пытавшийся доставить сырую нефть, находясь под санкциями США, совершил тайную пересадку груза на другое судно. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

В октябре судно SCF Primorye попало под санкции США, после чего около полугода больше не загружало нефть.

Но, по данным журналистов, в конце апреля танкер отправился в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз сырой нефти марки Urals перед тем, как отправиться в воды возле Сингапура.

Вскоре после прибытия к востоку от Сингапура 900-футовый танкер исчез из системы автоматической идентификации (AIS), которая используется коммерческими судами для транслирования своего местоположения и пунктов назначения по соображениям безопасности. Экипаж судна может отключить AIS, отмечают журналисты.

Однако спутниковые снимки показали, что после исчезновения 3 июня судно передало свой груз другому судну – Ocean Hermana.

"Такая тайная передача теоретически может позволить покупателю нефти избежать ассоциации с попавшим под санкции судном. Обнаружение судна-получателя осложняет сокрытие происхождения груза" , – говорится в сообщении.

Танкер, на борту которого находились около 1 миллиона баррелей нефти, принадлежит российской государственной нефтеналивной компании Совкомфлот.

Два средства передвижения были идентифицированы Bloomberg по их размерам, конфигурации палубы и расцветке. Их названия также подтверждены компанией TankerTrackers.com Inc., специализирующейся на интерпретации спутниковых снимков для обнаружения нарушающих санкции танкеров.

Журналисты отмечают, что нефть отправили, скорее всего, в Китай.

К тому же и другое подсанкционное судно "Братск" уже идет по маршруту SCF Primorye. Сейчас танкер находится в Индийском океане с грузом сырой нефти марки Urals, который он погрузил в Новороссийске 23 мая и должен прибыть в воды возле Сингапура 17 июня.