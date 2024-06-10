Синоптики прогнозируют дождливую погоду с грозами, шквалами и градом

С 11 июня синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду с грозами, шквалами и градом, а температура воздуха местами опустится до до +17+23 градусов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неделя начинается дождями и комарами. Завтра (11 июня - ред.) дожди с грозами, временами с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе, севере Украины (на Сумщине немного легче), затронут Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Это будут гулять атмосферные фронты.

Будет преобладать завтра (11 июня - ред.) сухая погода на востоке Украины, в большинстве центральных областей и южной части.

Жара будет продолжаться на востоке и юге, +29+33 градуса. На западе даже холодновато, +19+23 градуса. В целом ожидается +23 +29 градусов".

погода 11 июня

В Киеве 11-го июня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Вероятны шквалы и град. Температура воздуха +26, +27 градусов.

В течение 12-14 июня, кратковременно похолодает до +17 +23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.

Кроме того, в результате значительных дождей, в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды, существует угроза схода небольших селевых потоков.

На реках бассейна Днестра, на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды.

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

погода 12 июня

погода 13 июня