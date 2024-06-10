Рынок труда в Украине: как изменились зарплаты в мае
В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Этот показатель остается неизменным уже 4 месяца. Об этом свидетельствуют данные Work.ua, сообщает Экономическая правда.
Согласно сообщению, среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли (19 500 грн, +500 грн к апрелю).
По данным пресс-службы, уже второй месяц подряд уменьшается средняя зарплата в категории "Страхование" (23 500 грн, -5%).
В то же время рост есть в таких категориях:
- "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 40 000 грн, +10% к апрелю;
- "Охрана, безопасность" - 37 500 грн, +7%;
- "Строительство, архитектура" - 25 000 грн, +6%;
- "Дизайн, творчество" - 21 000 грн, +5%;
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" - 21 000 грн, +5%;
- "Сельское хозяйство, агробизнес" - 21 500 грн, +5%;
- "Продажи, закупки" - 26 000 грн, +4%;
- "Финансы, банк" - 17 500 грн, +4%.
В мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.
Среди гражданских профессий, самые высокие зарплаты имеют медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (47 500 грн), рихтовщик (42 500 грн), эндодонтист, риелтор (40 000 грн), арматурщик (37 500 грн), бизнес-аналитик (35 500 грн), медиапродюсер (35 300 грн).