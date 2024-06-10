Саммит мира в Швейцарии: участие подтвердили 90 стран и организаций

Около 90 стран и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, заявила 10 июня президент страны Виола Амгерд, сообщает Радио Свобода.

Она рассказала журналистам, что большинство участников будут представлены на уровне глав государств или правительств.

Президент Швейцарии отметила, что встреча направлена на "совместное определение дорожной карты" относительно того, как привлечь Россию к предстоящему мирному процессу.

В общей сложности было разослано около 160 приглашений. Амгерд заверила, что для швейцарского правительства не является «разочарованием», что менее 100 представителей объявили об участии в первой фазе мирного процесса.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что участие в Саммите мира подтвердили 107 стран и международных организаций.

В России, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, запланированные в июне в Швейцарии, не будут иметь смысла без участия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия в отношении Украины, которые "игнорируют позицию России", "оторваны от реальности".

Конференция, которую украинские власти называют Глобальным саммитом мира, состоится 15–16 июня на роскошном курорте Бургеншток вблизи города Люцерн в Швейцарии.

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