Беларусь присоединилась к российским учениям по применению ядерного оружия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление опубликовано Минобороны Беларуси.

"Последовательно укрепляем свой оборонный потенциал. И наше участие во втором этапе обучения Вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия этому подтверждение".

Хренин рассказал якобы об "агрессивных выпадах" западных государств, поэтому, по его словам, военные "действуют уже на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия".

"Сейчас, как никогда ранее, мы полны решимости реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашего государства, так и Союзного государства" , - сказал он.

В то же время Хренин сказал, что у Беларуси нет цели создавать напряжение в вопросах обеспечения региональной безопасности.

Напомним: В Беларуси принята новая военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия. На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

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