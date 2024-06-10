Путин планирует посетить Северную Корею – росСМИ

Правитель России Владимир Путин в ближайшее время планирует посетить Северную Корею и Вьетнам.﻿ Об этом пишут российские "Ведомости" со ссылкой на "дипломатический" источник, сообщает Украинская правда.

Информацию о том, что визит состоится и что он сейчас "активно готовится", изданию подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

По данным источника, сразу после поездки в КНДР Путин посетит Вьетнам. Визиты могут состояться уже в июне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о поездках, не подтвердил и не опроверг ее, заявив лишь, что "когда время наступит, мы будем делать соответствующие объявления".

Напомним, Путин за все время на посту посещал КНДР один раз - в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.

Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине. КНДР и Вьетнам юрисдикцию МУС не признают.

В мае Путин ездил в Китай.