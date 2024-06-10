Шмыгаль: Увеличенный тариф на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" средства на ремонты

Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонт и будут платить больше налогов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Даже это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен. Мы установили тариф 4,32 гривен исходя из самой дешевой себестоимости "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это две государственные компании" , - сказал он.

Премьер подчеркнул, что сейчас тариф – это наименьшая себестоимость электроэнергии, которую можно дать людям. Он пояснил, что благодаря тому, что тариф покрывает себестоимость электроэнергии,

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонты, а также будут платить в бюджет больше налогов. "Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление средств, уплаты больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями. Это позволяет им ремонтироваться. Уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям" , - подчеркнул Шмигаль.

Также он добавил, что даже в условиях войны люди продолжат получать субсидии, если не могут самостоятельно платить за электроэнергию.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для покрытия себестоимости производства электроэнергии государственными "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" следует повысить тариф на свет для населения.