Премьер Франции хотел отговорить Макрона от объявления выборов – СМИ

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента Эмманюэля Макрона от неожиданного для многих решения о досрочных парламентских выборах, на которых правопопулистское "Национальное объединение" может одержать победу. Об этом пишет BFMTV, сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, 35-летний Атталь, который является самым молодым премьером в современной истории Франции, вечером в воскресенье пытался убедить Макрона не распускать Национальную ассамблею, предлагая ограничиться отставкой правительства.

Макрон якобы отверг его предложение и сказал, что Атталь лучше всего подходит для того, чтобы возглавить кампанию перед неожиданными выборами.

Напомним, в "Нацобъединении", которое чаще всего ассоциируют с его неформальным лидером Марин Ле Пен, хотят в случае победы выдвигать на премьерский пост своего 28-летнего лидера Жордана Барделлу.

Соцопрос показал, что большинство французов поддерживают роспуск парламента после провальных результатов пропрезидентских сил на выборах в Европарламент.