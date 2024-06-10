Бронь от мобилизации: как изменились правила и какие квоты на профессии

На прошлой неделе Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации. В частности, появились новые требования в отношение работодателей, работников, а также онлайн-процедура через портал "Дія", сообщает РБК-Украина.

Сайт разбирался в правилах, прописанных в постановлении № 650.

Постановление № 560 от 7 июня 2024 года вносит изменения в порядок, который касается бронирования работников или служащих.

Речь о военнообязанных в государственных органах, на критически важных предприятиях для Вооруженных сил Украины, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также в международных и неправительственных организациях и учреждениях (спецучреждения ООН, международные судебные органы и так далее).

Забронированные получают отсрочку от мобилизации независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности. До этого обсуждалось, можно ли бронировать людей с дефицитными ВУС. Также уточняется, что не могут быть забронированы те, кто по закону не подлежит мобилизации.

В целом основные новации касаются лимитов на количество забронированных работников, обязательных для бронирования категорий, сроков, критериев определения предприятий критически важными и процедуры бронирования через "Дію".

Каковы лимиты на бронирование военнообязанных

Количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% от числа военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года. В случае увеличения количества военнообязанных работников - по состоянию на дату предоставления списков.

На период военного положения может быть забронировано не более двух помощников на каждого народного депутата, которые оформлены трудовым договором на постоянной основе и прикреплены для кадрового и финансового обслуживания за Аппаратом Верховной рады.

Те, кто работают или проходят службу в государственных органах, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, могут быть забронированы в объемах не более 50%.

Как и работники исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, военнообязанные в судах на должностях категорий "Б" и "В", в органах местной власти (за исключением руководителей).

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше по отдельному решению министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.

Кого забронируют на 100%

Бронированию подлежат все военнообязанные, занимающие должности:

государственной службы категории "А"

штатных работников патронатных служб государственных органов (юрисдикция на всю территорию Украины)

руководителей областных, районных и городских государственных (военных) администраций

государственной службы категории "Б" (если временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности госслужбы категории "А")

100%-му бронированию подлежат все военнообязанные в судах, Конституционном суде, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации на должностях госслужбы категории "А" и патронатной службы государственных органов.

Также бронированию подлежат все военнообязанные на должностях председателей областных, районных, районных городских советов, сельских, поселковых и городских голов.

Кроме того, забронировать могут всех:

конечных бенефициаров критически важных предприятий

членов наблюдательных советов компаний, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. При этом стоимость активов или размер чистого дохода должен превышать 200 млн гривен

членов наблюдательных советов компаний особенно важных для экономики. Стоимость активов должна превышать 2 млрд гривен или чистый годовой доход выше 1,5 млрд гривен

протезистов-ортозистов, техников-протезистов, инженеров и механиков протезно-ортопедических изделий при условии выполнения не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца

Лимиты на количество забронированных не применяются в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и их подрядчиков.

То же самое касается предприятий, которые производят, ремонтируют и устанавливают газопоршневые и газотурбинные установки, в частности когенерационные, блочно-модульные котельные, дизельные/бензиновые и газовые генераторы, а также связанные с ними сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, узлы.

Могут быть забронированы 100% технических работников в составе аварийно-восстановительных бригад предприятий-поставщиков электронных коммуникационных услуг, их подрядчиков, осуществляющих техническое обслуживание и восстановление сетей в период обесточиваний. Распространяется на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Киева.

Сюда же относятся предприятия, выполняющие функции технического администратора портала "Дія", работы по строительству фортификаций, а также задействованные в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Кроме того, могут забронировать 100% работников специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений Украины, представительств международных организаций и донорских учреждений, Красного Креста и украинских гуманитарных организаций, которые критически важны для экономики и жизнедеятельности населения.

Также бронируются все военнообязанные учреждений и организаций, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Сколько действует отсрочка для забронированных

Срок действия отсрочки от мобилизации для забронированных не может превышать сроки мобилизации (для военнообязанных из органов власти) и сроки действия контракта на поставку товаров, выполнения работ и выполнения услуг (для военнообязанных на предприятиях, которые обеспечивают потребности Вооруженных сил и других военных формирований.

Военнообязанные на критически важных для экономики предприятиях, учреждений и организаций бронируются на срок до 12 месяцев с прежних 6 месяцев.

Для работников международных организаций отсрочка действует не более срока договора (контракта) или срока, на который они назначены.

Как будут оформлять, подтверждать и аннулировать бронь

Как и раньше, бронирование оформляется решением Минэкономики по спискам, согласованным Минобороны. Если военнообязанные стоят на учете в СБУ или органах разведки, то списки согласовывают эти ведомства.

Государственные органы подают списки в Минобороны (СБУ или разведку), как и органы местного самоуправления. Критически важные для обеспечения военных потребностей предприятия - в Минобороны или Минстратегпром. Критически важные для экономики и жизнедеятельности населения, банки и другие учреждения - в центральный орган исполнительной власти, Нацбанк или соответствующую государственную (военную) администрацию, которые приняли решение об отнесении таких предприятий к критически важным.

Затем проводится проверка списков, предоставленных обоснований, соблюдение требование по количеству военнобязанных для брони. После чего в срок не более 5 рабочих дней со дня получения подаются списки в Минобороны (СБУ и разведку). Которые согласовывают их в течение не более 10 рабочих дней. Затем - согласование в Минэкономики в срок не более 5 рабочих дней.

Минэкономики направляет решение органам, которые предоставили списки, а Минобороны доводит его до сведения соответствующим территориальным центрам комплектования (ТЦК).

Наличие брони подтверждается выпиской из решения Минэкономики, которая предоставляется военнообязанному органом государственной власти, местного самоуправления или предприятием. Выписка выдается под роспись.

Работодатели в пятидневный срок после выдачи выписки направляют уведомление о бронировании в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете. После чего работник зачисляется на специальный воинский учет.

Отсрочка от мобилизации остается действительной, если работника переводят или увольняют с последующим назначением у того же работодателя. В таком случае уведомление направляется в ТЦК, а военнообязанному выдается новая выписка.

Отсрочка аннулируется в нескольких случаях:

истечение срока

завершение предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для ВСУ и военных формирований

лишение предприятия статуса критически важного

ликвидации государственного органа или предприятия, где работает военнообязанный

увольнение военнообязанного или временное прекращение трудового договора

предоставление отсрочки по другим причинам

прекращение договора (контракта) или истечения срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений

Как будут бронировать через "Дію"

Постановление № 650 запускает механизм онлайн-бронирования через портал "Дія". Однако Министерство экономики еще должно сформировать единый список, в который включат соответствующих работодателей.

Списки на бронирование через "Дію" будут подаваться государственными органами и предприятиями, включенных в единый список. Формируются они после прохождения идентификации, то есть через авторизацию с использованием электронной подписи.

"Дія" получит данные об общем количестве военнообязанных в таком юридическом лице, а также о количестве военнообязанных с отсрочкой и переведенных на специальный воинский учет. После проверки таких работников автоматически переведут на спецучет на срок действия отсрочки от мобилизации. С момента перевода они считаются забронированными.

В то же время военнообязанный не сможет быть забронирован через "Дію":

если его нет в Реестре военнообязанных ("Оберег")

если в Реестре военнообязанных нет сведений о том, что тот официально трудоустроен

Затем работник сможет заказать выписку о бронировании через портал "Дія", чтобы подтвердить отсрочку. Подпись или печать не проставляется, но выписка будет иметь уникальный QR-код.

Параллельно с бронированием через "Дію" будет действовать и обычный "бумажный порядок".

Что известно о критериях для критических предприятий

Кабинет министров также внес изменения в соответствующий порядок. Для критически важных предприятий определены 7 критериев:

сумма налогов, сборов, платежей в бюджеты (кроме таможенных платежей) и сумма уплаченного ЕСВ в течение налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро

предприятие имеет статус стратегически важного в соответствии с Перечнем №83

имеет важное значение для экономики или обеспечения потребностей территориальной общины

нет задолженности по уплате ЕСВ

размер средней заработной платы за последний календарный квартал составляет не менее средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021 года

резидентство в "Дія Сити"

Кроме того, к критически важным отнесли ряд предприятий, учреждений и организаций со специфическими функциями. В частности, в протезно-ортопедической отрасли, а также в сфере разработке, производства, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов.