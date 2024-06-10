В мире сокращаются запасы золота: перспективных месторождений почти не осталось

Запасы золота, которое можно добыть в мире, сократились до 57 000 тонн. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Геологической службы США.﻿, сообщает Лига.Бизнес.

За все время в мире добыто 187 000 тонн золота, преимущественно в Китае, Южной Африке и Австралии.

Объемы добычи золота стремительно росли с 2008 года, но стабилизировались в 2016-2018 годах, и с тех пор наращивание добычи постепенно сокращается. В 2023 году добыча выросла всего на 0,5% по сравнению с годом ранее. В 2022 году рост составил 1,35% в годовом исчислении, годом ранее – 2,7%, а в 2020 году мировое производство золота зафиксировало первое за десятилетие снижение на 1%.

Новое золото становится все труднее найти по всему миру, поскольку многие перспективные месторождения уже разведаны, добавляют во Всемирном совете по золоту (World Gold Council).

По данным WGC, промышленная добыча золота является капиталоемкой, требует тщательной разведки и разработки месторождений, и необходимо в среднем от 10 до 20 лет, прежде чем шахта будет готова к производству.

Даже во время процесса разведки вероятность того, что обнаружение залежей перерастет в разработку рудника, невелика: только около 10% мировых месторождений золота содержат достаточно металла, чтобы гарантировать добычу.

Кроме того, многие золотодобывающие проекты запланированы в отдаленных районах, где требуется налаживание инфраструктуры (дороги, электричество, вода), что приводит к дополнительным затратам на строительство шахт.