Оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Также безуспешно пытались атаковать ВСУ в Волчанске. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 15:00.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от артударов войск РФ пострадали Покровка и Новодмитровка – по направлению Вязовое (РФ), Старикове – со стороны Козино (РФ) и Соханы – из Теткино (РФ).

Также российский агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре УАБ запустил по населенному пункту Тихе, по одному бомбовому удару потерпели Старица и Липцы. В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью неуправляемыми авиаракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои. На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью УАБ.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две – продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки окупантов в районах Клещеевки и Андреевки. На Покровском направлении русский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять – продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.