У Зеленского определили состав делегации на конференцию по восстановлению в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации, которая будет представлять государство на третьей конференции по восстановлению Украины, начинающейся завтра в Берлине, сообщает Европейская правда.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Офиса президента.

Согласно документу, делегацию возглавит вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Кроме нее, в состав войдут:

министр энергетики Герман Галущенко;

министр социальной политики Оксана Жолнович;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

министр финансов Сергей Марченко;

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков;

заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Одновременно Свириденко по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, включая туда советников и экспертов.

Кроме того, Минэкономики получает распоряжение по согласованию с МИД утвердить указания делегации Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024).

Напомним, 10 июня стало известно, что главе Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему не согласовали командировку на конференцию, после чего он заявил, что уходит в отставку.

Представитель правительства Германии на вопрос СМИ по этому поводу сказал, что отсутствие одного чиновника не должно повредить мероприятию.

Конференция по восстановлению Украины в Берлине станет уже третьим таким мероприятием, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на мероприятии, а также должен впервые лично выступить в Бундестаге Германии.