Путин обсудил Украину и Саммит мира с президентом Бразилии

Российский правитель Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой обсудили предстоящий Саммит мира в Швейцарии и стремление Бразилии "внести вклад" в урегулирование войны в Украине, сообщает Украинская правда.

В понедельник вечером в Кремле сообщили, что во время разговора "Путин изложил принципиальные подходы российской стороны" в связи с предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.

Там также заявили, что президент Бразилии "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования" войны в Украине, "что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счёт".

Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что, говоря об Украине, да Силва "вновь заявил, что выступает за мирные переговоры с участием обеих сторон конфликта" в соответствии с документом, подписанным представителями Бразилии и Китая.

Напомним, в конце мая агентство Bloomberg сообщало, что для ЕС важным вопросом является то, как перейти от Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России. Агентство писало, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.

Отмечалось, что Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. При этом Китай и Бразилия пытаются выдвинуть идею об альтернативной встрече.

Впоследствии министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Недавно швейцарские чиновники заявили, что Турция и Индия примут участие в саммите, хотя пока не ясно, на каком уровне. Остается непонятным, будут ли принимать в нем участие Бразилия и ЮАР.