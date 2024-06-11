ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские удары по российским военным и логистическим объектам могли заставить российские войска изменить свою дислокацию и транспортные схемы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Как отмечается в обзоре, украинское партизанское движение "Атеш" сообщило 10 июня, что российские войска недавно передислоцировали системы противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область, и что в результате российская ПВО не полностью прикрывает Крым.

Кадры, датированные 8 июня, показывают, что Россия начала транспортировать топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост.

В конце апреля спикер Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские власти не перевозят топливо через железнодорожный мост через Керченский пролив с марта 2024 года из-за угрозы украинского удара по мосту во время прохождения транспорта с топливом, что может привести к возгоранию и возможному разрушению моста.

Украинское военное издание "Милитарный" 10 июня оценило, что украинские удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая побудили российские власти снова начать транспортировку топлива через железнодорожный мост.

"Непонятно, будут ли российские власти продолжать использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и логистики в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Это, вероятно, облегчило бы некоторые логистические ограничения, поскольку Россия пытается компенсировать потерю паромов через пролив, но сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым для украинских ударов, особенно если российские средства противовоздушной обороны Крыма уменьшатся, как сообщал "Атеш"".

Ключевые выводы ISW за 10 июня: