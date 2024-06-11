Пентагон: Помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что поставки американской помощи позволили замедлить продвижение российских оккупантов на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос, влияет ли поступление американской помощи на ситуацию на передовой, представитель отметил: "Я бы сказал, что да".

"И я думаю, что тот факт, что россияне действительно замедлили продвижение под Харьковом, свидетельствует о том, что, во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что эта помощь доходит до них.

Опять же, мы признаем, что еще многое надо сделать для того, чтобы доставить им (украинцам – ред.) столь необходимую помощь, но мы будем продолжать работать над этим" , – сказал Райдер.

Напомним, 9 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.