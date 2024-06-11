Курс валют НБУ на 11 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 11 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июня, достиг уровня 40.4246 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 40 коп до 43.4726 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.4039 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 13 коп до 45.1167 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0491 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.424 600 EUR Евро 43.472 600 GBP Фунт стерлингов 51.403 900 CHF Швейцарский франк 45.116 700 PLN Польский злотый 10.049 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.