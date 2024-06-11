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Курс валют НБУ на 11 июня

Курс валют НБУ на 11 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 11 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июня, достиг уровня 40.4246 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 40 коп до 43.4726 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.4039 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 13 коп до 45.1167 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0491 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.424600 +0.1761
EUR Евро 43.472600 --0.3983
GBP Фунт стерлингов 51.403900 --0.1383
CHF Швейцарский франк 45.116700 --0.1292
PLN Польский злотый 10.049100 --0.1818

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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