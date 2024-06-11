РосСМИ: В Северной Осетии разбился российский Су-34, экипаж погиб

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился на территории Северной Осетии. Никто из членов экипажа самолета не выжил после падения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают РосСМИ.

Инцидент произошел в гористой местности в районе села Горный Дзуарикау.

Пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ, пишет о гибели экипажа.

Также в ведомстве страны-агрессора причиной авиакатастрофы предварительно называют "техническую неисправность".

Соответствующие сообщения распространили и другие российские медиа, при этом на ресурсе Минобороны РФ пока информация о падении Су-34 не появилась.

Между тем, в сети были обнародованы кадры с камеры наблюдения, на которых можно услышать звук взрыва, а сняты они якобы у места крушения этого военного самолета. Указанное время - около полуночи по местному времени.

Напомним, на днях в Северной Осетии произошла атака дронов на военный аэродром Моздок. На этом объекте базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, и с этого аэродрома взлетают, в частности, носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

Кроме них, ранее этой весной на аэродроме Моздок фиксировали также бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-25М и вертолеты разных типов.

Позже источник сообщил, что за атакой дронов 8 июня на Северную Осетию стояло Главное управление разведки Минобороны.