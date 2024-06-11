Помощь украинским беженцам в Польше: что изменится с 1 июля

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о помощи беженцам из Украины. Новые условия вступят в силу уже 1 июля, сообщает РБК-Украина.

Bankier.pl рассказывает, к каким изменениям готовиться украинским беженцам в Польше.

Продлят срок временной защиты

Украинцам продлили срок временной защиты до 30 сентября 2025 года. Это также предполагает расширение доступа к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам, пособиям, которые выплачивает ZUS (учреждение социального страхования), и возможности пребывания в коллективных заведениях размещения.

Изменятся условия предоставления выплат на школьников и бесплатное обучение студентов

Предоставление выплаты по программе Dobry Start (это выплата в размере 300 злотых, которую раз в год получают родители школьников для приобретения школьных принадлежностей и т.п.) будет зависеть от того, выполняет ли ребенок программу однолетней подготовки к школе, обязательную школьную программу или дошкольного учреждения.

Также поправка предусматривает, что студенты могут принимать участие в дополнительных бесплатных уроках польского языка не больше трех лет. Решение будет касаться студентов, которые приняли участие в занятиях в 2022/2023 и 2023/2024 гг.

Новые правила подтверждения личности

Закон предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, который претендует на номер PESEL (общий идентификационный номер физических лиц). Единственный способ - предъявить действительный dokument podróży - это документ, выданный воеводой по месту жительства иностранца, предназначенный для использования в Польше и за границей.

Кроме того, Закон изменяет конечный срок подачи заявки на номер PESEL со статусом UKR с 30 дней с даты прибытия на территорию Республики Польша на сразу "по прибытии".

Помощь на проживание и питание будут предоставляться по договору

Поправка к закону также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания для беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, будет возможно только на основании заключенного договора с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Также изменятся правила участия в расходах на проживание и питание в коллективных центрах размещения, чтобы взыскание надлежащих субсидий было более эффективным, чем сейчас.

Некоторые выплаты и льготы будут отменены

Закон предусматривает отмену льгот, связанных с компенсацией расходов на пребывание и питание беженцев, понесенных владельцами частной собственности. С 1 июля заканчивается помощь на финансирование изготовления фотографии и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых.

Определят отдельные основания для аннулирования вида на временное проживание

Также планируется ввести отдельные основания для аннулирования вида на временное проживание граждан Украины.

"Это разрешение будет изъято, если это потребуется из соображений национальной обороны или безопасности или охраны общественной безопасности и порядка, или если данные гражданина Украины внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории Республики Польша, нежелательно, или если украинский гражданин покидает территорию Республики Польша сроком не менее 6 месяцев" , - отмечается в документе.

Появится межкультурный ассистент в школах

Закон также предусматривает создание должности межкультурного ассистента, который будет работать в школах для помощи иностраннным детям, которые не знают польского языка или владеют им на уровне, недостаточном для получения пользы от образования.