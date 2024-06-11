СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Печерском и Шевченковском районах Киева, в частности, в правительственном квартале.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе отмечают, что такие мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения с участием Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев.

"Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, пытающейся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом" , – говорится в сообщении.

Среди прочего силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

Возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.