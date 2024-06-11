Мишель хочет отстранить фон дер Ляйен от переговоров о новом руководстве ЕС – СМИ

Президент Европейского совета Шарль Мишель, у которого длительный конфликт с главой Еврокомиссии, хочет отстранить Урсулу фон дер Ляйен от участия в неформальной встрече лидеров ЕС, где после евровыборов будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен, чья Европейская народная партия выиграла выборы в Европарламент, хочет продолжить работу на посту главы Еврокомиссии на второй срок. Однако последний план Шарля Мишеля направлен на то, чтобы навредить ей.

В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками Мишель предложил исключить фон дер Ляйен из неформальной встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств будут обсуждать вопросы высших должностей в ЕС. Мишель как глава Европейского совета принимает решение, кто может присоединиться к ужину.

По словам дипломатов и чиновников, европейские столицы решительно выступают против предложения Мишеля.

"Государства-члены все больше раздражены ролью Шарля Мишеля в процессе отбора кандидата на должность председателя комиссии. Похоже, что он руководствуется сугубо личными мотивами" , – сказал один из дипломатов ЕС.

После выборов в Европарламент лидеры ЕС должны договориться о следующих руководителях Европейской комиссии, Европейского совета (нынешняя работа Мишеля) и Европейского парламента, а также о следующем главе внешнеполитического ведомства.

Некоторые подозревают, что Мишель придумывает схему, чтобы вступить в гонку за самые высокие должности в роли следующего руководителя внешнеполитического ведомства ЕС.