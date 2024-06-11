В ГУР заявили об упрощении прохождения службы для иностранных граждан

Условия прохождения иностранцами военной службы в Украине содержат норму о расторжении контракта, который они по желанию подписывают с Минобороны.﻿﻿ Об этом заявил начальник штаба Международного легиона ГУР МОУ с позывным "Шеф" в документальном фильме "Легионы света", сообщает Украинская правда.

"Это хороший бонус, что они подписывают контракт, но не обязаны здесь пробыть год, два, три или пять лет. Он побыл несколько месяцев, увидел, что происходит. Возможно для него нужно время: остановиться, переоценить, понять почему он не готов, каких надо навыков, знаний получить. Или он готов их получать здесь, в бою" , – рассказал представитель ГУР.

Изменения в закон о мобилизации, которые вступили в силу с 18 мая, предусматривают, что иностранцы могут расторгнуть контракт только после 6 месяцев непрерывной службы.

По словам "Шефа", для вступления в ряды военной разведки иностранцы сначала регистрируются на сайте, заполняют анкету, сообщают о своем опыте и навыках:

"Кто-то из них воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане и так далее. У нас есть наш опыт... Мы стремимся к лучшему: к НАТО, к тем подразделениям, которые применяют правильную методику управления и ведения боя. Впрочем, на руководящих звеньях в любом случае должны быть украинцы с хорошими знаниями иностранного языка и боевым опытом".

Далее отдел рекрутинга изучает предоставленную иностранцами информацию и подает их кандидатуры в боевой отряд.

После того отдел рекрутинга делает обращение к иностранцу и он приезжает в Украину: "Его сопровождают, он подписывает контракт и вступает в ряды ВСУ".