В Запорожье стреляли в местного чиновника: он скончался в больнице (Обновлено)

В Запорожье стреляли из огнестрельного оружия в местного чиновника Максима Денщика. Его госпитализировали, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители рассказали изданию, сегодня в 07:55 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у подъезда многоэтажки в одном из районов г. Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрел в местного чиновника. Потерпевшего госпитализировали.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Денщике. СМИ пишут, что он недавно занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, но в мае был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

Полицейские уже начали первоочередные следственные (розыскные) действия. По данному факту возбуждено уголовное производство. Правовая квалификация - ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.

Обновлено 11:00. Чиновник скончался в больнице.

Позже в Нацполиции сообщили, что злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний от полученных ранений скончался в больнице.

"11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины. Работники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный с огнестрельного оружия произвел выстрелы у местного чиновника и скрылся. доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По этому факту следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

Напомним, вчера в Полтавской области правоохранители задержали участников банды, готовивших убийство полицейского и местного депутата.

Кроме того, ранее была разоблачена сеть агентов, которая готовила убийство президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны.