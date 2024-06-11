На фронте 100 столкновений, продолжаются 7 боев на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. По состоянию на утро 11 июня было зафиксировано 37 атак противника, продолжаются семь боев на Покровском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.00 11 июня.

В общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 62 авиационных удара (в частности, с применением 95 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 149 из них - из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, семь средств ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, радиолокационную станцию противника.

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили два ракетных удара двумя ракетами, четыре авиационных удара десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 40 дронов-камикадзе и совершили около 500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас идет атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 79 человек живой силы, 26 из них – безвозвратно. Уничтожены танк, три боевых бронированных машины, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одна ББМ и три артсистемы. Поражены 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районе Берестового. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Лиманском направлении наши войска отражали восемь попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Враг концентрирует свои усилия недалеко от Тернов. Там отражен один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

На Северском направлении успешно отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. Около последнего населенного пункта одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один, в районе Временного Яра, отражен. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений. Ситуация под контролем сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 259 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении враг дважды предпринимал штурмовые действия. Вблизи Парасковеевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки. Вчера на направлении оккупанты потеряли 76 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, четыре ББМ и четыре автомобиля.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Волшебного – продолжается три боевых столкновения. Оккупанты получают жесткий отпор. На Ореховском направлении российский агрессор предпринял четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела