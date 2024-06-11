В Германии заявили о высокой угрозе терактов в стране

Федеральный офис защиты конституции Германии считает, что террористическая угроза для страны в последнее время существенно выше, чем в предыдущие годы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава ведомства Томас Гальденванг со ссылкой на DPA.

По его словам, рост исламистской террористической угрозы за последний год произошел в результате совокупности факторов, как возвращение Талибана к власти в Афганистане, усиление ИГИЛ-К в Афганистане и Пакистане, провокативные акции ультраправых активистов в странах Скандинавии, и, наконец., война Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке, еще больше усилившая угрозу.

"Германия в большей степени в фокусе внимания джихадистов, чем другие страны Европы, потому что нас считают одной из стран, наиболее поддерживающих Израиль, рядом с США" , — отметил чиновник.

Он отметил, что немецкие службы безопасности всегда внимательно отслеживали ситуацию, а в настоящее время очень трудно определить, какая из потенциальных угроз для безопасности наиболее острая.