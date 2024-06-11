Кудрицкий: Германия предоставит Украине кредит на реконструкцию электроподстанции

НЭК "Укрэнерго" подписало кредитное соглашение с немецким государственным банком развития KfW на сумму 30,4 млн евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава компании Владимир Кудрицкий.

"Кредитное соглашение я сегодня подписал вместе членом правления KfW Кристиан Лайбах и директором KfW по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко в Берлине, накануне Международной конференции по восстановлению Украины" , - написал Кудрицкий.

По его словам, эти средства на льготных условиях предоставило правительство Германии, а соответствующее гарантийное соглашение подписал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию одного из наших объектов в западном регионе. Реализация этого проекта существенно повысит эффективность и стабильность нашей синхронной работы с энергосистемой Европы" , - отметил CEO.

В частности, украинские энергетики вместе с партнерами восстановят высокотехнологичный автоматизированный объект, отвечающий требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети. Также часть финансирования будет направлена на закупку важного высоковольтного оборудования.

"Повышение энергоэффективности и интеграция с Европой электроэнергетической системы Украины будут способствовать стабилизации подачи электроэнергии. Как следствие, по всей стране улучшатся как условия для хозяйственной деятельности, так и повседневная жизнь украинцев" , - подчеркнула член правления KfW Кристиан Лайбах, чьи слова цитирует Минэнерго.

В Министерстве также отметили, что в рамках проекта предполагается осуществить реконструкцию одной из подстанций путем внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Напомним:

Сегодня в Берлине начинается конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024), которая будет проходить 11-12 июня.

Накануне, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, который собирался принять участие в конференции, написал заявление об увольнении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.

Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.