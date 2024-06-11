Зеленский поблагодарил Германию за ПВО и повторил, что Украине нужны еще семь Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению в Берлине отдельно поблагодарил Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что Украине очень нужны еще семь систем Patriot, сообщает Европейская правда.

Зеленский констатировал, что в настоящее время Россия имеет наибольшее преимущество над Украиной в небе и атаки с воздуха остаются серьезной проблемой и для фронта, и для тыловых городов.

"ПВО – это ответ. Спасибо, Олаф, за ПВО", – отметил президент.

Он поблагодарил Германию и немецкий оборонпром за переданные системы IRIS-T, Patriot и другие инструменты, отметив, что они действительно спасительны для Украины.

"Нам удалось обеспечить частичную защиту от российских ударов с воздуха. Мы имеем и можем больше. Нам нужно дополнительно не менее семи систем Patriot, чтобы закрыть основные городские агломерации в ближайшее время. И это будет драйвером сохранения норм жизни в Украине, прямой помощью обороне и гарантией что экономическая жизнь страны не будет разрушена", – заявил Зеленский.

Он добавил благодарность также другим партнерам, которые прилагают усилия для усиления украинской ПВО, отметив Нидерланды и США.

"Мы уже видим, как и когда сможем доставить в Украину новые системы. Когда они заработают для защиты наших людей, это будет значительным восстановлением уверенности", – сказал Владимир Зеленский.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.