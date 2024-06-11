Россия "крайне негативно" относится к снятию США запрета на передачу оружия полку "Азов", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, в Кремле продолжают называют полк "Азов" "батальоном" и "неонацистами".

"Заигрывания США с неонацистами говорят о том, что они не гнушаются ничем в своих попытках подавить РФ, используя украинский народ в качестве инструмента" , — цитируют кремлевские пропагандисты Пескова.

Напомним, по информации Пентагона, помощь от США позволила ВСУ замедлить наступление российских войск в Харьковской области и обеспечить прочное удержание линии обороны.