Как тратят украинцы в магазинах и интернете: НБУ назвал средний чек по карточкам

В первом квартале 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 327 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет – 541 гривну, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составила 1 трлн 489,7 млрд грн. Из них безналичными на сумму 960,9 млрд. грн. Доля безналичных операций находилась на уровне 64,5%.

В I квартале этого года больше всего операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговой сети - 45,1% на сумму 433,2 млрд грн. Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,6%.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети – 327 грн (в I квартале в прошлом году – 344 грн),

с перевода с карты на карту - 1 931 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 541 грн (460 грн).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году выросла на 17,5% до 17 442 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%, то есть реальная зарплата за год выросла на 4,6%.