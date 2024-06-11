Кулеба назвал пять компонентов для стимулирования восстановления Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в среднесрочной перспективе для восстановления страны важна работа по пяти направлениям, от защиты неба до инвестиций, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Дмитрий Кулеба отметил, что первой краткосрочной потребностью Украины является спасение энергосистемы, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме.

Что касается более долгосрочных планов, он назвал пять процессов-направлений, от которых будет зависеть успех восстановления.

"Первое: дорога к восстановлению начинается через ПВО. Чем меньше ущерба – тем меньше нужно будет отстраивать", – подчеркнул Кулеба, призвав партнеров последовать примеру Германии и предоставить Украине как можно больше инструментов для защиты от атак с воздуха.

Вторым направлением министр назвал инвестиции. Кулеба призвал европейский бизнес не ждать конца войны, чтобы заходить в Украину, и уже исследовать возможности в сферах, которые их интересуют. Он призвал европейские правительства запускать программы поддержки и для европейских бизнесов, которые заходят в Украину, и для украинского бизнеса.

Третьим направлением он назвал макрофинансовую помощь от партнеров и выразил надежду, что правительства европейских стран и Еврокомиссия будут готовы дальше оказывать эту поддержку.

Четвертым пунктом Кулеба назвал движение Украины к членству в ЕС как тот процесс, который будет способствовать восстановлению.

Пятым направлением глава МИД назвал работу над использованием российских замороженных активов для компенсации Украине нанесенного войной ущерба.

"Мы должны быть амбициозными, мы должны быть решительными и найти способы, чтобы Россия реально заплатила", – отметил Кулеба.

"Мы продвигаемся по всем этим пунктам, но должны делать это быстрее", – добавил он.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Президент Еврокомиссии в своем выступлении объявила, что ЕС выделит Украине еще 1,9 млрд евро финансовой поддержки до конца месяца по программе Ukraine Facility, общий объем которой составляет 50 млрд евро.