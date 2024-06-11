Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на год

Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для лиц, спасающихся от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года, сообщает Европейская правда.

Безопасные и долговременные условия для возвращения людей в Украину пока не созданы, учитывая продолжение российских атак на гражданскую и критически важную инфраструктуру по всей Украине, поэтому комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и что ее следует продлить еще на год.

Конечной целью является обеспечение того, чтобы все те, кто спасается от российской агрессии, могли найти защиту в ЕС, и чтобы те почти 4,2 миллиона человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, были обеспечены как можно большей стабильностью в нынешних обстоятельствах.

Директива о временной защите предоставляет украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинскую и другую помощь.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием мигрантов.

Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня. После этого Совет должен официально принять предложение.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем Совет продлил ее еще на один год до 4 марта 2025 года.

Сейчас почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.