Мобилизация повлияла на работу более 80% компаний в Украине – опрос

Влияние мобилизации на результаты деятельности ощущает 81% компаний в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты и Citi-Украина "Оценка состояния бизнеса в военной Украине", сообщает Лига.Бизнес.

"Наш последний опрос показал, что бронирование военнообязанных сейчас является главным вызовом для бизнеса в Украине. Это существенно влияет на результаты деятельности бизнеса. Мы будем продолжать работать с правительством, чтобы найти правильный баланс – армия получает то, что ей нужно, экономика и бизнес продолжают работать, а налоги платятся" , – отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер .

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году являются бронирование военнообязанных работников (80%), безопасность и защита сотрудников (75%), здоровье и психическое состояние сотрудников (50%), перебои в электроснабжении (50%), ракетные атаки России на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (45%).

По данным опроса, 98% компаний-членов Палаты продолжают вести бизнес в Украине: 85% компаний полностью функционируют, 15% частично.

При этом 30% компаний-членов имеют поврежденные активы, 70% из них уже восстановлены.

Почти половина – 49% респондентов – заявила, что количество работников и доходы их компаний во время войны снизились по сравнению с довоенным уровнем.

У 19% компаний увеличилось количество работников, а у 28% компаний увеличились доходы.

43% опрошенных компаний прогнозируют увеличение их доходов на 2024 год по сравнению с 2023 годом, 35% не ожидают изменений, 22% предусматривают уменьшение доходов.

Среди ключевых мер, которые были предприняты компаниями для смягчения влияния войны на их бизнес-процессы – расширение возможности удаленной работы (87%), разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций (83%), внедрение усиленных мер по кибербезопасности (48%). , диверсификация цепей снабжения (43%), проведение релокации бизнес-процессов или офисов (34%).

В опросе приняло участие 111 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты, провели его с 22 мая по 5 июня. 72% респондентов – руководители компаний.