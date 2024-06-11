Минобороны: В Украине заработал сайт поиска вакансий в армии

У украинцев появилась возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии, поскольку заработал сайт с вакансиями в армии "Будь собой", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Забудьте о страхах и сомнениях - пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua﻿ и станьте частью сильной и современной армии Украины" , - говорится в сообщении министерства в Telegram.

Напомним:

Согласно информации Work.ua, в мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.