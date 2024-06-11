Офицеру Академии сухопутных войск объявили подозрение за унижение курсантов
Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщает Украинская правда.
По данным следствия, офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.
О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте 2024 года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство.
Следователи задокументировали применение силы в отношении четырех курсантов, которых преподаватель бил по голове и в разные части тела. Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем.
Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет.
Незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.
Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По ходатайству ГБР суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тыс. грн".